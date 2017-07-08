Osmangazi’de kültür turları başlıyor

Bu yıl Çanakkale, Konya ve Edirne’yi kapsayan turlara katılmak isteyen vatandaşlar, bağlı bulundukları muhtarlıklara isim yazdırarak geziye katılabilecek.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner, gezi programıyla ilgili muhtarlara bilgi verdi. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrası ‘demokrasi turları’ adı altında gerçekleştirilen ve vatandaşların Ankara’da TBMM, Beştepe, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü gibi çatışmaların en yoğun yaşandığı yerleri görme fırsatı bulduğu turların, bu yıl yeniden Konya, Edirne ve Çanakkale illerine düzenlendiğini söyleyen Halil Döner, “Bu yılki gezilerimiz 16 Temmuz Pazar günü saat 24:00’te başlayacak. Hüdavendigar Mahallemiz ile başlayacak kültür turlarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımızın, bağlı bulundukları muhtarlıklara giderek isimlerini yazdırmaları gerekiyor” dedi.

136 mahalleyi kapsayan kültür turlarına katılan vatandaşlara profesyonel rehberlerin eşlik edeceğini söyleyen Döner, “Geçtiğimiz yılki demokrasi turlarımızdan 8 bin 100 vatandaşımız, bir önceki yıl düzenlediğimiz İstanbul, Konya, Edirne ve Çanakkale gezilerimizden de yaklaşık 18 bin 500 vatandaşımız faydalandı. Bu yıl da yine bir o kadar vatandaşımızın faydalanacağını düşünüyoruz. Artık geleneksel hale gelen ve Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ın da büyük önem verdiği kültür turlarımızın Kasım ayı gibi tamamlanmasını planlıyoruz” diye konuştu.