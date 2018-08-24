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24 Ağustos 2018 17:14

Osmangazi’de kurban satış yerleri temizlendi

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde kurban satış ve kesim yerlerini temizledi.

Osmangazi’de kurban satış yerleri temizlendi

24 Ağustos 2018 17:14


kurban bayramında vatandaşların kurbanlık ihtiyaçlarını rahatça karşılayıp, hijyenik ortamda hayvanlarını kesmelerini sağlamak amacıyla kurban satış yerleri kuran Osmangazi Belediyesi, bayramın ilk gününden itibaren temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bayramın ilk 2 günü 21 noktadaki kurban kesim yerleri Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli yıkanarak temizlenerek kötü koku ve görüntüye izin verilmedi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bayramın 3. ve 4. günü, kurban satış alanlarındaki kalıntıları iş makineleriyle temizledi. Toprak alanlardaki atıklar kepçeler ile kaldırılırken, satış alanları koku ve sineklere karşı dezenfekte edildi.


Çevre ve görüntü kirliliği yaşanmaması için Geçit ve Veysel Karani mahallelerindeki kurban satış yerleri, Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Bayramın üçüncü günü itibariyle satış yerleri 10 iş makinesi, 3 arozöz ve 15 kamyonla birlikte temizlendi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurban bayramının ilçe genelinde huzurlu bir şekilde geçtiğini belirterek, “Fen İşleri, Temizlik İşleri, Veterinerlik ve Zabıta Müdürlüğümüz bu yıl da vatandaşlarımızın temizlik ile ilgili sıkıntı yaşamaması için büyük gayret gösterdi. Bayramı huzurlu bir şekilde geçirdik. Temizlik çalışmalarımız aralıksız devam ederek, Osmangazi’de çevre kirliliğinin oluşmasına izin vermeyeceğiz’’ dedi.




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