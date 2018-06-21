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21 Haziran 2018 12:41

Osmangazi’de metruk binalar yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, Selamet Mahallesi’nde madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.

Osmangazi’de metruk binalar yıkılıyor

21 Haziran 2018 12:41


Metruk binalar konusunda vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Selâmet Mahallesi’ndeki metruk binanın yıkılması için harekete geçti. Belediye ekipleri, uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken tuttuğu ve tehlike arz eden metruk binayı iş makinesi ile yıktı. Metruk binanın yıkılması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Rahat bir nefes aldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.


Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaları yıkmaya devam edeceklerini belirterek, “Özellikle uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yıkmaya devam edeceğiz” dedi.




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