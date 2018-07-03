Osmangazi’de metruk temizliği

Belediye ekipleri, 2018 yılında şuana kadar 86 metruk binanın yıkımını gerçekleştirerek, hem vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladı hem de çevre kirliliğinin önüne geçti.

Osmangazi Belediyesi, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların madde bağımlıları tarafından kullanmasının önüne geçmek adına yürüttüğü yıkım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Metruk binalar konusunda vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2018 yılının ilk 6 ayında ilçenin çeşitli noktalarında bulunan 86 metruk yapıyı yıktı. Metruk binalar iş makinesi ile tek tek yıkılırken, mahalle sakinleri özellikle küçük çocuklar için tehlike oluşturan binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların yıkımına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, “İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda, suç örgütlerinin yuvalandığı, aynı zamanda çevre kirliliğine yol açan metruk ve atıl binaları yıkıyoruz. Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan bu binalar, zamanla madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Zaman zaman çocukların oyun alanı olarak da kullandığı yıkılmaya yüz tutmuş olan bu yapılar, can güvenliği tehlikesi de taşıyor. Ekiplerimiz, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilçemizdeki metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyor. 2018 yılının ilk 6 ayında 86 metruk binayı yıktık. Bu çalışmalarla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, temiz bir çevre de oluşturuyoruz” dedi.