Osmangazi’de modern alışveriş

Panayır Mahallesi’ne inşa edilecek olan kapalı pazar yerinin temeli törenle atıldı.

Şehrin ahengini bozan, yol ve cadde kapatılarak trafiği aksatan pazar yerleri Osmangazi’de birer birer tarihe karışıyor. İlçede kurulan bütün pazarlara düzen ve intizam getirmeyi hedefleyen Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi’ndeki mevcut pazar alanını kapalı hâle getiriyor. Gerek pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması gerekse vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için Panayır Kapalı Pazar Alanı’nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Toplam 5 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen pazar yerinde zabıta birimi, çay ocağı, lavabo, tuvalet gibi birimler yer alacak. 200 pazarcı esnafının faydalanacağı Panayır Kapalı Pazar Yeri, esnaf ve vatandaşın yaşamını kolaylaştırarak, alışverişe konfor getiren bir tesis olacak. 6 milyon TL kaynak kullanılacak olan kapalı pazar alanı, 300 günden daha kısa bir sürede tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, temel atma töreninde yaptığı konuşmada planlı şehircilik adına önemli adımlar attıklarını ifade ederek, “Bizler göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren Hamitler, Güneştepe bölgesinde imar planlarını uygulayarak 37 bin konuta oturma izni verdik. Yaklaşık 140 bin kişilik bir şehri o bölgede inşa ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ideal şehircilikte örnek gösterdiği zemin+5 kat olarak inşa edilen binalar ile modern ve ideal şehirciliği ortaya çıkardık. Aynı şekilde 2009 yılında nüfusu 18 bin olan Demirtaş bölgesinde, imar planlarını uygulayarak 15 bin daireye ruhsat verdik. Çalışmalarımız sonucunda burada yeni bir şehir ortaya çıktı ve 60 bin kişilik nüfus artışı ile Demirtaş’ın nüfusu bugün 80 bini geçti” dedi.

Panayır Mahallesi’nde de ideal şehirciliği ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bugün kapalı pazar yerinin temelini attığımız Panayır Mahallesi’nde yeni yapılaşmalar ile modern bir şehir ortaya çıkıyor. Panayır, Osmangazi’nin en büyük mahallelerinden bir tanesi. Yoğun göçten dolayı bu mahallemizde imar planlarının uygulanması noktasında sıkıntılar yaşandı. 2009 yılında göreve geldiğimde Panayır’a evvela hizmet binası inşa ederek bu mahallemize hizmetlerime başladım ve o tarihten itibaren Panayır’a ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Panayır’da 4 mahallenin çevre düzenlemesini yaptık. Cem Evi’nin inşaatına destek verdik ve çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. 8 yeni park inşa ettiğimiz bu mahallemizde 5 okulumuzda da çevre düzenlemesi yaptık. 15 bin metrekare alan kamulaştırdık” diye konuştu.

Panayır Mahallesi’ne yapılan hizmetler konusunda da bilgiler veren Başkan Dündar, “Osmangazi’nin en büyük spor tesislerinden bir tanesini mahallemize inşa ettik. 40 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Panayır Spor Tesisi’nden amatör spor kulüpleri ve mahallemizdeki futbolseverler faydalanıyor. Tesiste iki futbol sahası, çocuk oyun grubu, yeşil alan ve fitnes alanı, tribünleri, soyunma odaları ve yürüyüş yolu yer alıyor. Nilüfer deresi üzerinde yer alan ve Panayır ile Altınova mahallelerini birbirine bağlayan Taşköprü’yü yeniledik. Mevcut köprüyü yıkarak 40 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde, çift yönlü yaya yolu, tretuvarı olan modern bir köprüyü 2014 yılında hizmete açtık. Panayır mahallesi Pınar Caddesi’nde 800 metre kauçuk yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yaparak, 240 metrekarelik park alanı oluşturduk. Fitness aletleri, oyun ve oturma grupları ile yeşil alan yaptığımız parklarımıza, çim taşı da döşeyerek modern bir görünüm kazandırdık. Panayır Mahallesi’nin en büyük ihtiyacı olan pazar yerinin kapalı hale gelmesi adına da çalışmamızı başlattık. Toplam 5 bin 500 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz pazar yerinde zabıta birimi, çay ocağı, lavabo, tuvalet gibi birimler de yer alacak. 200 pazarcı esnafının faydalanacağı Panayır Kapalı Pazar Yeri, esnaf ve hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırarak, alışverişe konfor getiren bir tesis olacak” dedi.

Kapalı pazar alanı inşaatlarına devam edeceklerini dile getiren Dündar, “Osmangazi’de 56 pazar alanımız var. Bu pazar alanlarından 7 bin 500 pazarcı esnafımız faydalanıyor. 16 kapalı pazar alanımız bulunuyor. Yunuseli ve Emek mahallelerimizdeki pazar alanlarını da kapalı hale getiriyoruz. Demirtaş, Geçit ve Emek’te yeni pazar alanlarını hizmete açacağız. Yaptığımız çalışmalarla Osmangazi hem tarihî, hem de modern yapısıyla ayağa kalkıyor. Spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, müzeleriyle tarihte olduğu şekliyle tüm güzelliklerini dünyaya yansıtıyor. Bizler Bursa’ya hizmet yaptığımız zaman biliyoruz ki Balkanlar, Kafkasya ve tüm Anadolu bu hizmetlerden haberdar oluyor” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yaptığı konuşmada, Osmangazi’nin Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Osmangazi ilçemizde çok tecrübeli Mustafa Dündar başkanımız öncülüğünde çok güzel hizmetler yapılıyor. Başkanımız, hemen hemen her mahallede, ilçenin her köşesindeki yatırımlarla, açılışlar ve temel atmalarla bu hizmetleri taçlandırıyor. Artık klâsik pazarcılıktan daha modern alışveriş anlayışına geçiyoruz. 5 yıldızlı market ayarında olacak bu kapalı pazar alanımız, bölgeye hareket getirecek. Ciddî bedeller ödenerek yapılacak bu hizmet için Osmangazi Belediye Başkanımız ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da temeli atılan kapalı pazar alanının Panayır Mahallesi ve çevresine ayrı bir güzellik katacağını belirtirken, Panayır Mahalle Muhtarı Dursun Kara ve Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu da, modern kapalı pazar alanı kazandırmasından dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Panayır Kapalı Pazar Alanı’nın temeli atıldı.