Osmangazi’de muhtarlar atık pil topluyor

Muhtarlar atık pil toplama yarışmasında başarılı olmak için çalışıyor.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nin (TAP) geleneksel olarak her yıl düzenlediği ‘Okullarda Atık Pil Yarışması’nın yanında, bu yıl Osmangazi Belediyesi ve bütün ilçelerin dahil olduğu ‘Muhtarlar Yarışıyor’ yarışması da yapılıyor. Atık pillerin yaz döneminde de toplanması hedefleniyor. 1 Haziran’da başlayan ve yarışma kapsamında ciddiyetle çalışan Osmangazili muhtarlar, 30 Eylül’e kadar atık pilleri toplamaya devam edecek. Osmangazi genelinde kampanyaya katılan muhtarlar, topladıkları pillerin alımı için 444 16 01 nolu telefona bildirimde bulunarak atık pillerin alımlarını sağlayacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Kampanya 1 Haziran ile 30 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışmanın sonunda da il genelinde en çok atık pil toplayan ilk 10 muhtara ödül verilecek” diye konuştu.