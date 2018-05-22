Osmangazi’de oryantiring heyecanı

Türkiye’de ilk kez Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Patika Oryantiring İl Şampiyonası’nda sporcular unutulmaz bir gün yaşadı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan şampiyonaya OBAM üyeleri, çeşitli okullardan öğrenciler olmak üzere 13’ü bedensel engelli toplam 63 sporcu katılım sağladı. Bedensel engelli ve engelli olmayan sporcuların harita, işaretler yardımıyla yön bulup, belirlenen hedeflere ulaşmasının hedeflendiği şampiyonada sporcular parkuru hatasız, en kısa sürede tamamlayabilmek için mücadele etti.

Tecrübe sahibi bedensel engelli sporcuların yarıştığı PRE A kategorisinde Mevlim Mokan birinci, Harun Tunç ikinci, Gürcan Kocapazar üçüncü oldu. Bunun yanı sıra yeni başlayan bedensel engelli sporcuların yer aldığı PRE Open kategorisinde Murat Çetin birinci olurken, OBAM’lı sporcular Fırat Kıpçak ikinci, Mustafa Özinan ise üçüncü oldu. Büyük heyecana sahne olan yarışmanın engelli olmayan sporcuların yer aldığı Open A kategorisinde birinciliği Ahmet Özbey, ikinciliği Erkan Sezgin, üçüncülüğü Gamze Kurnaz elde etti.

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Türkiye Oryantiring İl Temsilcisi Emine Öztürk, “Bu yıl 6’ncısını düzenlediğimiz şampiyonamızda derece yapan sporcularımız 10 Haziran tarihinde İzmir’de Türkiye Patika Oryantiring Şampiyonası’na katılacak ve milli sporcu belirlenecektir. Burada derece yapan milli sporcu ise 3 - 12 Ağustos tarihleri arasında Letonya’da düzenlecek Dünya Oryantiring Şampiyonası’da (WTOC) ülkemizi temsil edecektir. Spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ediyor, tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.