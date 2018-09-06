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06 Eylül 2018 12:00

Osmangazi’de siyah incirler yarışacak

Osmangazi Belediyesi’nce bu yıl 18.

Osmangazi’de siyah incirler yarışacak

06 Eylül 2018 12:00

’si düzenlenecek olan “Siyah İncir Festivali” 9 Eylül Pazar günü Ovaakça Mesire Yeri’nde yapılacak.


Bursa’nın siyah incirlerinin yarışacağı festivalde incirler,jüri tarafından dış görünüş, irilik ve içinin güzelliği gibi farklı kategorilerde değerlendirilecek. Ovaakça Mesire Alanı’nda 9 Eylül Pazar günü saat 12.00’de başlayacak festival, mehter ve folklor gösterisiyle renkli görüntülere sahne olacak. Ardından yağlı güreş müsabakalarının yapılacağı şenlikte Hüner Coşkuner de sahne alacak. Avdancık, Ahmetbey, Aksungur, Alaşar, Çağlayan, Gündoğdu, Karabalçık, Ovaakça, Seçköy ve Selçukgazi mahallelerinden gelen üreticiler siyah incirlerini görücüye çıkaracak.




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