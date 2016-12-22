Osmangazi’de vatandaş ‘Belediyem Benimle’ diyor

Bursa’da Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Belediyem Benimle” projesi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Örnek sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirildiği 2015 yılı Temmuz ayından bu güne, 6 bin 500 ihtiyaç sahibine ulaşan ‘Belediyem Benimle’ ekibi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara giyimden gıdaya, ev eşyasından medikal malzemeye kadar pek çok konuda yardım gerçekleştirdi.

Vatandaşların sorun ya da ihtiyaçlarının takibini yapmak ve gerekli tedbirlerin ilk elden gözlemini sağlamak amacıyla ‘Belediyem Benimle’ projesini hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, gönülleri fethediyor. Mahalleleri tek tek gezerek vatandaşların kapılarını çalan ‘Belediyem Benimle’ ekibi, başta belediyeden yardım talep eden vatandaşlar olmak üzere, ziyaret ettikleri evlerdeki vatandaşların öncelikle ekonomik ve sosyal hayat standartları ile ilgili bir değerlendirme yapıyor. Yapılan değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahibi ailelere başta erzak olmak üzere, ihtiyacına göre ev eşyası, giyecek, yakacak, kırtasiye, medikal malzeme ve kira yardımı gibi pek çok farklı konuda yardımcı oluyor. Ayrıca, belediyenin görev alanı dışında kalan konularda da vatandaşların bilgilendirilerek ilgili kurumlara ulaşmasına ve hızla destek almalarına yardımcı olunuyor.

Projenin hayata geçirildiği 2015 yılının Temmuz ayından bu yana Belediyem Benimle ekibi, Osmangazi’nin 136 mahallesindeki 6 bin 500 aileye erzak yardımında bulundu. Erzak dışında engelli, hasta ve bakıma muhtaç 310 aileye akülü araç, tekerlekli sandalye hasta yatağı, işitme cihazı, hava filtresi, koruyucu gibi medikal malzeme yardımında bulunuldu. Gezilen mahalleler ve yapılan ziyaretler sonucunda 150 aileye ihtiyaçlar doğrultusunda huzurevine yerleştirme, ambulans-araç desteği, evde bakım hizmeti için gerekli yönlendirme desteği verilirken, bunlardan bazılarına da bakım parası, engelli maaşı, dul ve yetim maaşı bağlanması gibi konularda gerekli destekler sağlandı ve vatandaşlar bu konularda ilgili kurumlara yönlendirildi.

İhtiyaç sahibi ailelere yapılan nakdi yardımın yanı sıra, 20 ailenin oturulamaz durumdaki evleri tadilat işlemleri sonrası yenilenerek vatandaşlar yeni bir yaşam alanına kavuşturuldu. Birçok yerel yönetim tarafından da örnek alınan ‘Belediyem Benimle’ projesi kapsamında, bir buçuk yıl içerisinde 1.260 aileye kıyafet, soba, beyaz eşya ve çeşitli ev eşyaları, bebek bezi ve maması ile çocukları için eğitim desteği verildi. Ayrıca ziyaret edilen hanelerle yapılan görüşme sonucu vatandaşların ilettiği binin üzerindeki şifai talep, Osmangazi Belediyesi tarafından ilgili kurumlara yönlendirilerek kayıt altına alındı ve sonuçlar telefon ile vatandaşlara bildirildi.

Projeyi, öncelikli olarak yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlar ile çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Göreve geldiğimiz 2009 yılı sonrası vatandaşlarla birebir iletişim sağlamak, onların talep ve isteklerini dinleyip, görüş ve önerileri doğrultusunda hizmet üretmek adına ‘Başkan Mahallenizde’ adıyla bir çalışma başlattık. Mahallelerimizi düzenli olarak dolaşıp 440 kilometre yol katederek vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. Ardından ‘Hizmet Evinizde’ adını verdiğimiz 10 kişilik bir ekip kurarak, mahalle, sokak ve ev ziyaretleri gerçekleştirdik. 52 bin haneye girip, insanlarımızla bire bir görüşüp sorunlarını dinledik, ihtiyaçlarını karşıladık. Bu projelerimizin bir devamı olarak geçtiğimiz yıl Temmuz ayında hayata geçirdiğimiz ‘Belediyem Benimle’ Projesi" ile de bugüne kadar 6 bin 500 haneye yardım götürdük. Arkadaşlarımız her gün düzenli şekilde mahalle ziyaretlerini devam ettirerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Belediyem Benimle projesi ile sosyal yardımlaşma duygusunu yaygınlaştırmak, paylaşımı arttırmak, toplumsal, ahlaki ve sosyal gelişimi desteklemeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Dündar, “Bu hedef doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar, vatandaşlarımız tarafından da büyük takdir görüyor. Ekip arkadaşlarımız, Yoksulluk Masası, Yaşlı ve Engelli Masası ile OKİM (Osmangazi İstihdam Merkezi) adı altında üç ayrı branşta hizmet veriyor. Yoksulluk Masası’ndaki arkadaşlarımız Sevgi Mağazası’ndan 2’inci el eşya temini, belediye yardımları ve kaymakamlık yardımları ile ilgili çalışmaları yürütüyor. Yaşlı ve Engelli Masası’ndaki arkadaşlarımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışıyor. İstihdamla ilgilenen ekibimiz ise iş arayan vatandaşlarımızı işverenle buluşturup, onları iş sahibi yapıyor. Bu çalışmamız Osmangazi’de ihtiyaç sahibi tek bir vatandaş kalmayıncaya kadar sürecek” diye konuştu.