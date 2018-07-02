Osmangazi’de yaz spor okulları başladı

Çocukların tatillerini spor yaparak geçirmelerini sağlamak amacıyla 18 Haziran’da başlatılan ve 6 Temmuz’da sona erecek olan yaz dönemi yüzme kurslarının ilk dönemine 2 bin 562 çocuk kayıt yaptırdı. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 2 ayrı program ve 3 dönem olarak gerçekleştirilen yüzme kursuna katılan kursiyerler, yaş ve yüzme bilme derecelerine göre guruplara ayrılıyor.

Hafta içi programında çocuklar 10.00 - 17.00 saatleri arasında birer saatlik dilimler halinde haftanın dört günü eğitim alıyor. 3 hafta boyunca süren hafta içi programlarında çocuklar toplam 12 saat yüzme eğitimi görüyor.

Bunun yanı sıra hafta sonu programlarında ise 11.00 - 16.00 saatleri arasında 4 hafta eğitim alan minik sporcular, birer saatlik verilen eğitim ile birlikte toplam 8 saat yüzme eğitimi alarak kursu tamamlıyor. Profesyonel yüzme hocaları eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler sonunda kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika takdim ediliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Demirtaş Yüzme Havuzu’nu ziyaret ederek yaz dönemi yüzme kurslarına katılan çocuklar ile bir araya geldi. Yüzme kurslarına yoğun ilgi olduğunu belirten Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak her yıl düzenlediğimiz Yaz Spor Okulları’nda bu yıl 7 branşta eğitim veriyoruz. Çocuklarımızın yaz aylarını dolu dolu geçirmesi için düzenlediğimiz spor okulları 4 dönem olarak gerçekleşiyor. Atıcılar, Demirtaş, Fatih Yüzme Havuzlarında verilen yüzme eğitiminin yanı sıra Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu’nda basketbol, judo, taekwondo, voleybol ve masa tenisi, Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde ise kort tenis çalışmaları sürdürülüyor. Yaz Dönemi Spor Okulları sayesinde sporla tanışan çocuklarımızın, geleceğin şampiyonları olarak bizleri gururlandırmasını temenni ediyorum’’ dedi.

10 Temmuz ile 27 Temmuz tarihleri arasında ikinci dönemi gerçekleşecek spor okullarından yararlanmak isteyenler 0224 243 73 43 numaralı telefondan kayıt yaptırırken, Atıcılar Yüzme Havuzu için 0224 253 25 79, Demirtaş Yüzme Havuzu için 0224 262 25 76 ve Fatih Yüzme Havuzu için 0224 254 25 79 numaralı telefondan müracaat edebilirler.