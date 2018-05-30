Osmangazi’de yaz spor okulları başlıyor

Osmangazi Belediyesi bu yaz mevsiminde de Osmangazili çocuklar için dolu dolu bir yaz spor okulu programı hazırladı. Osmangazi Belediyesi’nin çocukların yaz aylarında sporla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla organize ettiği Yaz Spor Okulları’nda, çocuklara kort tenis, taekwondo, basketbol, judo, masa tenisi ve voleybol olmak üzere toplam 6 branşta eğitim verilecek. Yaz spor okullarına kayıtlar devam ederken, eğitimler ise 18 Haziran Pazartesi günü başlayacak. 3 hafta süreyle 3 dönem halinde gerçekleştirilecek eğitime katılmak isteyenler, 0224 243 73 43 numaralı telefondan 13 ve 28 dahiliden kayıt yaptırabilecek.

Bunun yanı sıra okulların kapanmasının ardından, yaz spor okulları kapsamında açılan yüzme kurslarından yararlanmak isteyen çocuklar hafta içi 3, hafta sonu 4 haftalık programlar halinde eğitim alabilecek. Osmangazi Belediyesi’nin açtığı yüzme kursundan faydalanmak isteyen çocuklar Atıcılar Yüzme Havuzu için 0224 253 25 79, Demirtaş Yüzme Havuzu için 0224 262 25 76 ve Fatih Yüzme Havuzu için 0224 254 25 79 numaralı telefonda müracaat edebilecek.

Çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak durarak, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak için yaz ve kış dönemi olmak üzere senede iki kez spor aktivite programları düzenlediklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ‘‘Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak spora ve sporcuya yönelik ciddi yatırımlar yapıyoruz. Geleceğimiz olan gençlerin ve çocukların spor faaliyetlerine yönlendirilmesi için sürdürdüğümüz destek ve yatırımları önümüzdeki dönemlerde de yoğunlaştırarak devam ettireceğiz’’ dedi.