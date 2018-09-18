Osmangazi'de yeni eğitim yılı hizmetle başladı

Osmangazi Belediyesi, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak adına okullara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Eğitimde kalitenin arttırılması hedefiyle gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde Namık Kemal Mahallesi'nde yer alan Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip Ortaokulu'nun ikinci ve üçüncü katta bulunan sınıf ve koridorları yenilendi. Tuvaletlerin kapıları ve fayansları değiştirilirken, sınıfların pencerelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Okul bahçesine 130 ton asfalt döküldü.

Açılış töreni öncesi öğrenciler Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a sevgi gösterisinde bulundu. Dündar, “Nüfusumuzun büyük bir bölümünü gençlerimiz teşkil ediyor. Öğrencilerimizin çoğunluğa sahip olduğu ülkemizde bizler de yöneticiler olarak okullarımıza sahip çıkıyoruz. Okullarımızın eksiklerini devletimize bırakmadan gideriyoruz. Osmangazi ilçemizde 250'den fazla okulumuz var. Bu okulların tamamına hizmet götürdük. Eğitim alanındaki yatırımlar belediyelerin asli görevi değil ancak bizler geleceğimizin teminatı gençlerimizin en güzel şartlarda eğitim görmelerini sağlamak adına çalışmalar yürütüyoruz. İlçe sınırlarındaki okullarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlarda bulunurken, iki büyük okul inşa ettik. Mehmet Akif Mahallesi'nde 24 derslikli Hacı Akkadın Tarman Okulu'nu öğrencilerimizin hizmetine sunarken, Türkiye'nin tek çatı altında inşa edilen en büyük okulu olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni Bursa'ya kazandırdık. 60 farklı ülkeden 178 öğrenci bu okulda eğitim görüyor. Geleceğin ‘Birleşmiş Milletler'i bu okul sayesinde Bursa'da inşa ediliyor. Bursa'daki bu ‘Birleşmiş Milletler'de sözde barış değil, özde barış ve kardeşlik var. Bu okuldan çıkan öğrencilerimiz kendi ülkelerinde de barışı ve kardeşliği geliştirerek, dünyaya barışı getirecekler” dedi.

Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip Ortaokulu'nun ihtiyaçlarını karşılamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Dündar, “Okulumuzun ihtiyaçlarına ilgisiz kalmadık, koridorlarından tuvaletlerine, seramik kaplamalarından bahçesinin asfaltına kadar her yerini yeniledik. Bundan sonraki süreçte, öğrencilerimiz bu güzel ortamda derslerine çalışarak önce kendilerine, daha sonra ailelerine ve Türkiye'ye güzel bir gelecek hazırlayacaklar. Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız da konuşmasında, “Çocuklarımızın daha sağlıklı, nezih ve donanımlı okullarda okumaları için bizler elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Eğitim sistemleri ve yöntemler değişiyor. Değişmeyen tek şey var o da insani değerlerimiz. Bütün öğrencilerden istediğimiz bu değerlere sahip çıkmalarıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Dündar, açılış töreninin ardından öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıttı.