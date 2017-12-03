Osmangazi’de Yeni İmar Yönetmeliği Çalıştayı Başladı

Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştaya, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, belediyelerin ilgili müdürleri ve çalışanları ile çok sayıda personel katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İmar işi, teknik bir konu ve belediyelerde de çok kullanılan ve en sıkıntılı konuların başında geliyor. Özellikle 2 yıldır yönetmeliğin değişeceğine dair çıkan söylentiler son güne gelir. Son güne geldikten sonra 6 ay 1 sene daha uzatalım sürecine girilir. Tabi bu durum hem belediyecilerin hem de ne yapacaklarını bilememekten kaynaklı sektöre sıkıntı veriyor. En son yönetmelikle ilgili arkadaşlarımız, 1 aydan fazla zaman diliminde hafta sonu gece gündüz çalışarak bu sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalıştılar. Neyse ki, yeni yönetmelik çizgiyi koydu ve 1 Ekim itibariyle uygulanmaya konuldu” diye konuştu.

Dündar, “Belediyeler Arasında Uygulama Birliği Önemli”

Başkan Dündar, Bursa’daki belediyeler arasında uygulama birliği olması adına böyle bir çalıştay düzenlediklerini ifade ederek, “Uygulama, önemli olduğu gibi yoruma açık bazı maddeler de olabiliyor. Aynı şehirde aynı merkezde yaşayan ilçelerde bazen bakıyoruz farklı uygulamalar ortaya çıkıyor. Uygulamalarda şöyle bir sıkıntı oluyor, bu işi yapan firmaların bir yerde işi oluyor, diğerine gidiyor işi olmuyor. Kamuya ve belediyeye güven kalmamış oluyor. Bu yüzden bizim de genel düşüncemizde yeni imar yönetmeliğinde gelen nedir, eskisinde ne vardı, şimdi neyi uygulayacağız. Tabi siz uygulayıcı olduğunuz için sizler daha net anlıyorsunuz. Bazı sıkıntılı noktalar varsa da bunları işlemiş olacağız” dedi.

Yapılan çalıştayın personel için faydalı olacağının altını çizen Başkan Dündar, “Daha önce buna benzer bir çalıştay da yapmıştık. Önceki çalıştayı, bu yönetmeliğe öneri olarak almıştık. Bizler, Bursalı belediyeler olarak çalıştık. Fikirlerimizi ortaya koyduk. Ankara’ya ilettik. Yeni yönetmelikle birlikte bunları uygulayacağız. Ama yine bizim ihtiyaçlarımıza ilişkin bir eksiklik varsa bunları da buradan yine ortaya koymak lazım. Bunları biz tekrar Ankara’ya ileterek yeni yönetmelik yapıldı ama burada bir aksama olacak diye söylersek faydalı olacak diye düşünüyorum. Sizlerin de bu toplantıya katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çalıştayda, İmar Mevzuatı Uzmanı Prof. Dr. M. Cemal İşleyici, katılımcılara 1 Ekim’de yürürlüğe giren “Yeni Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” konusunda sunum eşliğinde detaylı bilgiler verdi. Soğanlı Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda başlayan ve 4 Aralık Pazartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında da devam edecek çalıştayda, yeni yönetmelik soru cevap halinde tüm detaylarıyla anlatılacak.