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11 Mayıs 2018 16:28

Osmangazi’deki camilerde ramazan temizliği

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmelerini sağlamak maksadıyla camilerde temizlik seferberliği başlattı.

Osmangazi’deki camilerde ramazan temizliği

11 Mayıs 2018 16:28


İlçe genelindeki 319 caminin tamamında temizlik çalışmaları sürüyor. Camilerdeki halılar özel bir ekip tarafından fırça darbeli araçlarla 90 derecelik kaynar su ve köpüksüz deterjanla temizleniyor. Daha sonra halılar mikrop ve bakterilere karşı dezenfekte edilip, gül suyu sıkılarak temizlik işlemi tamamlanıyor.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı’nın Bursa’yı fethettiğinde inşa edilen ilk cami olan Alâaddin Paşa Camii’ndeki temizlik çalışmalarını inceledi. Yıl boyunca devam eden cami temizliği çalışmalarını ramazan ayı münasebetiyle yoğunlaştırdıklarını belirten Dündar, “Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ortamda yapabilmeleri için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarını, ramazan ayı sebebiyle biraz daha hızlandırdık. Halı temizleme çalışmalarına bu camimizden başladık. İnşallah Osmangazi’deki bütün camileri temizleyeceğiz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.




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