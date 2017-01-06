Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 17:01

Osmangazi’den bilinçli tüketici rehberi

Osmangazi’den bilinçli tüketici rehberi

06 Ocak 2017 17:01

Osmangazi Belediyesi, yeni çıkan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun konusunda vatandaşları bilinçlendirmek için kitapçık hazırladı. Alışverişe çıkan vatandaşlara kitapçıkları dağıtan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Amacımız, vatandaş ve esnafın, kanunların kendilerine verdiği haklar bağlamında farkındalıklarını arttırmaktır” dedi.
Osmangazi Belediyesi, ‘bilinçli tüketici rehberi’ isimli kitapçıklar ile vatandaşları, tüketici hakları ve alışverişte karşılaştıkları sorunlarda nereye başvuru yapacakları konusunda bilgilendirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kapalıçarşı’ya alışverişe gelen vatandaşlara hazırlanan kitapçıklardan dağıtarak tüketicilerin hangi haklara sahip olduklarını anlattı. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u hakkında vatandaşları bilgilendirmek adına çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Dündar, 2017 yılı sonuna kadar 50 bin kitapçık dağıtmayı hedeflediklerini söyledi.
Hazırlanan el kitapçığının bütün çarşılarda zabıta personeli tarafından vatandaşlara dağıtılacağını belirten Dündar, “Bizim ahilik geleneğimizde esnaf ve müşteriler arasında her zaman güzel bir ticari ilişki olmuştur. Esnafımız müşterileri velinimet olarak görmüştür. Günümüzde ticaret hayatında satıcı ve tüketici arasında küçükte olsa bazen sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntıların üstesinden gelmek adına da yasal düzenlemeler yapıldı. Biz de yapılan bu yasal düzenleme konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına el kitapçıkları hazırladık. Bu projeyi, Tüketicileri Koruma Derneği ile ortaklaşa yapıyoruz. Tüketici haklarının korunması konusunda belediyelere de yetki ve görevler verilmiştir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına biz de çalışmalar yürütüyoruz. Bizlerin esnaflık geleneği bu tarihi çarşılarda doğdu. Osmanlı ekonomisinin temelleri buralarda atıldı. Esnafımız ve vatandaşlarımız da bu tarihi gelenek ile yoluna devam ediyor” diye konuştu.
Tüketicileri Koruma Derneği Genel Başkanı Nejdet Filizoğlu da, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile güvenle alışverişini yapabilecek bir tüketici kavramı oluşturuldu. Osmangazi Belediyesi tarafından hazırlanan kitapçıklar aracılığı ile de bu kanunun tüm maddelerinin tüketicilere nasıl yansıtıldığı, esnaf ve tüketicinin haklarını nerede ve nasıl kullanabileceği gibi konularda bilgilendirme yapıyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ı bu çalışmasından dolayı kutluyorum” açıklamasını yaptı.
Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım ise, tarihi çarşılardaki ahilik geleneğinin asırlardır sürdürüldüğünü belirterek, “Esnaflar olarak öğrendiğimiz ve uyguladığımız bir anlayış var ki o da müşteri bizim velinimetimizdir. Yasalarla müşterilerimizin ve tüm tüketicilerinin haklarının korunması arzu ettiğimiz bir konu. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da bu boşluğu doldurdu. Tüketicileri çıkan bu kanun hakkında bilgilendirmek adına Osmangazi Belediyesi ve Tüketicileri Koruma Derneği tarafından hazırlanan kitapçıkları vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bizler için müşterilerimiz her şeyden kıymetlidir. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a vatandaşlarımızın bilinçlenmesini sağladığı için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
-1
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    -1°C
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -3°C
  • Pazartesi
    Soğuk
    -3°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç