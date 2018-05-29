Osmangazi’den Bulgaristan’da gönül sofrası

Bursa’da ramazan ayı boyunca her akşam 5 farklı noktada 3 bin kişiye iftar veren Osmangazi Belediyesi, Bulgaristan’ın Cebel ilçesinde de iftar sofrası kurdu. Cebel Belediyesi işbirliğinde 10 gün boyunca 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verecek olan Osmangazi Belediyesi, Bulgaristan’daki soydaşları aynı sofrada buluşturdu.

Cebel’de verilen ilk iftar yemeğine Bulgaristan’da yaşayan soydaşlar büyük ilgi gösterdi. Türkiye’den gelen davetlilerin de yer aldığı iftarda Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ederek, iftara katılan Osmangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Orhan Mollasalih’e bir plaket sundu.

Bursa ile Balkanlar arasında tarihi ve kültürel bağların yanı sıra, akrabalık bağlarının da fazla olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler de düzenlediğimiz organizasyonlarla bu dostluğu ve kardeşliği unutturmamak istiyoruz. Kardeşlik ve yardımlaşma duygularının en yoğun yaşandığı bu mübarek ayda sadece Osmangazi’de değil, Balkanlar’da da gönül sofraları kuruyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bulgaristan ve Kosova’da iftar yemekleri düzenleyerek, o topraklarda yaşayan Müslüman kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. İftar sofralarıyla birlikte kardeşlik ve gönül sofraları da kuruyoruz” dedi.