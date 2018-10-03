Osmangazi'den camilere hizmet

Osmangazi Belediyesi, Çirişhane Mahallesi'nde yer alan Hacı Hidayet Camii'nin çevresini düzenlerken, mahalleye de yeni bir meydan kazandırıyor.

Osmangazi Belediyesi, mahallelerde binalar arasına sıkışan camileri çevre düzenlemeleriyle yeni yaşama alanlarına dönüştürüyor. Çirişhane Mahallesi'ndeki Hacı Hidayet Camii'nin çevresinin düzenlenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi için çalışma başlatıldı. Camiye son cemaat yeri inşa ediliyor. Temeli atılan son cemaat yerinin çelik imalatı hazırlanıyor. Caminin hela ve şadırvanın kaba inşaatı tamamlanarak seramikleri döşeniyor. Cami çevresini estetik bir görüntüye büründürmek adına yürütülen çalışmaların kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çalışmalarını yerinde inceledi. Dündar, “Hacı Hidayet Camii cemaatinin bizden cami çevresinin düzenlenmesi, abdesthane ve helâ yapılması yönünde talepleri oldu. Vatandaşlarımızın taleplerine kulak vererek camimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma başlattık. Camiler, manevî değer taşıyan yerler. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan bütün camilerimize duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetler götürüyoruz. Çevre düzenlemesi ve dış cephe yenilemesi çalışmalarının yanı sıra, camilerimizin temizliklerini yapıyor, park ve bahçelerini güzelleştiriyoruz” dedi.