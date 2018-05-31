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31 Mayıs 2018 12:42

Osmangazi’den camilere hizmet eli

Osmangazi Belediyesi, Çirişhane Mahallesi’nde yer alan Hidayet Camii’nde etrafında çevre düzenleme çalışması başlattı.

Osmangazi’den camilere hizmet eli

31 Mayıs 2018 12:42

Çalışmayla birlikte caminin etrafı meydan haline getirilerek, mahalleye yeni bir sosyal donatı alanı kazandırılacak.


Osmangazi Belediyesi, ibadethanelerin eksikliklerinin giderilmesinin yanı sıra, yürüttüğü çevre düzenleme çalışmaları ile de camilerin etraflarını kent estetiğine uygun şekilde güzelleştiriyor. İlçe genelindeki birçok camiye hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, Çirişhane Mahallesi’nde yer alan Hidayet Camii’nin de çevresinin düzenlenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi adına çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında camiye ilave olarak son cemaat yeri yapılacak. Ayrıca abdesthane, tuvalet ve cemaatin bir araya gelip oturabilmesi için bir de çay ocağı inşa edilecek. Cami çevresini estetik bir görüntüye büründürmek adına yürütülen çalışmaların kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hidayet Camii etrafında yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Dündar, “İlçemiz sınırları içerisinde yer alan bütün camilerimize duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetler götürüyoruz. Hidayet Camii cemaatinin bizden cami çevresinin düzenlenmesi, abdesthane ve tuvalet yapılması yönünde talepleri oldu. Vatandaşlarımızın taleplerine kulak vererek camimizin ihtiyaçlarının giderilmesi adına çalışma başlattık. Hidayet Camii’nde yapacağımız çevre düzenleme çalışması ile Çirişhane Mahallesine yeni sosyal donatı alanı da kazandırmış olacağız. Yapılaşmanın yoğun olduğu mahallelerimizde böyle sosyal donatı alanlarına ihtiyaç çok büyük. Hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Mahalle sakinleri için hayırlı olsun” dedi.




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