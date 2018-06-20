Osmangazi’den engelsiz oy kullanma hizmeti

Osmangazi Belediyesi, her seçimde olduğu gibi 24 Haziran Pazar günü yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde de engelli ve yaşlı vatandaşlar için ulaşım kolaylığı sağlayacak. Oy kullanacak olan engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar sandıklara götürülerek, engelsiz ulaşım hizmeti verilecek. İhtiyaç sahipleri yüksek katlı binalardan indirilip seçim sandığına sedye veya tekerlekli sandalye desteği ile götürülerek oy kullandıktan sonra tekrar evlerine getirilmesi konusunda tüm hizmetler verilecek. Vatandaşlara sabah saat 08:00’den akşam 17:00’ye kadar ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, engelli ve yaşlı vatandaşların vatandaşlık görevini en kolay şekilde yerine getirebilmeleri adına hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, “Belediye ekiplerimiz, yatalak hasta, engelli, hamile veya yaşlılık sebebiyle evlerinden çıkmakta zorlanan vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti verecektir. Belediyem Benimle ekiplerimiz, belediye sisteminde kayıtlı olan engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlarımızı arayarak bu hizmetten faydalanmak istediklerini soruyorlar. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 24 Haziran Pazar günü evlerinden alınacak, seçim sandıklarının bulunduğu seçim merkezine götürülecek ve oy kullanma işleminden sonra tekrardan evlerine bırakılacaklar. Sunmuş olduğumuz bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 444 16 01 ve 280 29 29 numaralı telefonları arayarak talepte bulunabilirler” dedi.