Osmangazi’den Kosova’da Gönül Sofrası

Kosova’nın Priştine kentinde iftar veren Osmangazi Belediyesi, binlerce insanı aynı sofrada buluşturarak Türkiye ile Kosova arasında gönül köprüsü kuruyor.

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ülke sınırları dışına taşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında Balkanların çeşitli noktalarında iftar sofraları kuran Osmangazi Belediyesi, Kosova’nın Priştine kentinde düzenlediği iftar yemeği ile binlerce insanı aynı sofra etrafında buluşturdu. Priştine Meydanı’nda kurulan çadırda verilen iftar yemeğine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, AK Parti Geçmiş Dönem Milletvekilleri Süleyman Gündüz, Şevket Orhan ve Ali Osman Sali katıldı. Kurulan iftar çadırında bir araya gelen yüzlerce kişi, Ramazan’ın bereketini aynı sofrada paylaştı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kosova’da kurulan gönül sofrasında binlerce kişi ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Ramazan ayı, bolluk, bereket, birlik, beraberlik ve kardeşlik demektir. Görüyoruz ki o kardeşlik, bugün Kosova’da bir sofra etrafında toplanmış. Allah sizlerden razı olsun. 1. Murad Hüdavendigar, bu topraklarda şehit oldu. Osmangazi Belediyesi olarak bizler her yıl düzenlediğimiz etkinlikle burada şehit padişahımızı anıyoruz. Sultan Murad’ın buralara kadar gelmesinin sebebi bu topraklarda insanların hangi din ve milletten olursa olsun barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasını sağlamaktı. Biz de aynı barış ortamının sürmesi temennisindeyiz. Balkanlarda barış varsa, tüm dünyada barış var demektir. Çok şükür Balkanlar huzur ve barış içerisinde. Ramazan ayında yaşadığımız birlik, beraberlik ve barış ortamının tüm yıl sürmesini diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin” diye konuştu.

İftar programında, her yaştan Kosovalı ve Bursalı vatandaş aynı sofrada buluştu. Vatandaşlar, edilen duaların ardından orucunu açtı.