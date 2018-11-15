Osmangazi'den Küplüpınar'a yeni spor merkezi

Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi'ndeki gençlere hizmet verecek yeni bir spor ve eğitim merkezi inşa ediyor.

Bursa'nın en eski spor kulüplerinden olan Küplüpınar Yeşildağspor Kulübü, modern bir hizmet binasına kavuşuyor. Uzun yıllar kulüp binasına olarak hizmet veren eski bina Osmangazi Belediyesi tarafından tamamen yenileniyor. Küplüpınar Mahallesi'ndeki yeni spor merkezinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yeşildağspor Kulübü'ne modern bir hizmet binası kazandıracaklarını söyledi. Yeşildağspor'un Bursa'nın en eski spor kulüplerinden biri olduğunu belirten Başkan Dündar, “Bursaspor ile yaşıt olan Yeşildağspor, mahalledeki gençlerimize spor ile birlikte eğitim de veren kulübümüz. Kulüp yöneticileri, eski binalarının yenilenmesini talep ettiler. Bizler de yeni bir proje hazırlayarak eski binayı yıktık. Yeni binanın inşaat çalışmalarına başladık. Alt katında lokal ve idari ofisleri, üst katlarında soyunma odaları ve toplantı salonlarının yer aldığı modern bir bina inşa ediyoruz. Bölgedeki gençlerimize hizmet verecek ve Yeşildağspor Kulübümüz'e yakışacak yeni hizmet binasını kısa sürede tamamlayacağız. Yeni spor ve eğitim merkezimizde gençlerimiz boş vakitlerini değerlendirecek, aynı zamanda eğitim çalışmalarına katılma fırsatı bulacaklar” dedi.