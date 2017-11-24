Osmangazi’den öğretmenler için fidan

Öğretmenler için unutulmaz ve ölümsüz bir hediye hazırlayan Osmangazi Belediyesi, Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan 120 öğretmen adına okul bahçesine fidanlar dikti. Öğretmenlere ve onların yetiştirdiği çocuklara yemyeşil bir doğa bırakmak için bu hediyeyi düşündüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, öğrencilerle birlikte fidanları dikti.

Dündar, “Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum. Öğrencilerimizin de önünün aydınlık olmasını diliyorum. Bugün burada öğretmenlerimiz adına fidanlar dikiyoruz. Ancak asıl önemli olan öğretmenlerimizin diktiği ve yetiştirdiği fidanlardır. Eğer iyi bir nesil yetiştirebiliyorsak bu sadece kendimiz için değil tüm insanlık adına yapılan bir hizmettir. Toplumda bir güzellik varsa bu güzellikler başta aile yapısına dayanır. Aile, eğitimin başladığı yerdir. Aile güçlüyse toplum da güçlü demektir. Aileden sonra okullar ve öğretmenlerimiz gelir. Öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. Öğretmenlerimizi sadece 24 Kasım’da değil, her zaman saygıyla hatırlamalıyız. Öğretmenlerimizin verdiği eğitim doğrultusunda yolumuzu belirlemeliyiz” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi olarak eğitim alanında önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını belirten Dündar, “İlçemiz sınırları içerisindeki 250 okulumuzun 247 tanesine çeşitli hizmetler götürdük. Gelen talepler doğrultusunda okullarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. İlçe sınırlarındaki okulumuza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlarda bulunurken, iki büyük okul inşa ettik. Mehmet Akif Mahallemiz’de 24 derslikli Hacı Akkadın Tarman Okulu’nu öğrencilerimizin hizmetine sunarken, Türkiye’nin tek çatı altında inşa edilen en büyük okulu olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni Bursa’ya kazandırdık. 36 derslikli olan bu okulumuzda bu yıl 56 faklı ülkeden öğrenci eğitim görüyor. Bu demektir ki 56 ülke ile dostluk kardeşlik köprüleri kuruyoruz. Bizler öğrencilerimizin taleplerine hayır demiyoruz. Tüm ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Sizlerden de derslerinize çok daha çalışmanızı ve ülkemizi çok daha iyi yerlere getirmenizi bekliyoruz. Bu konuda en büyük görev öğretmenlerimize düşüyor. Bu kutsal görevi icra eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte okul bahçesine fidan dikti. Öğrenciler ile fotoğraf çektiren Dündar, okulda görev yapan bütün öğretmenlere de çeşitli hediyeler verdi.