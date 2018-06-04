Osmangazi’den sokak hayvanlarına şefkat eli

Besin ihtiyacının büyük bölümünü piknik yapmaya gelen insanların verdiği yiyeceklerden karşılayan Uludağ’daki sahipsiz hayvanlar, ramazan ayında piknik yapan insan sayısında azalma olunca aç kaldı. Karınlarını doyurmakta zorlanan can dostların yardımına ise Osmangazi Belediyesi yetişti. Kış aylarında kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları düzenli olarak besleyen Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında da Uludağ yolu kenarlarına düzenli olarak mama ve su kapları yerleştiriyor.

Osmangazi Belediyesi, ayrıca sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebilmeleri adına ilaçlama yaptı. Oteller bölgesine kadar çıkan ekipler, yol boyunca karşılaştıkları bütün köpeklere iç ve dış parazite karşı etkili olan ilaçlardan verdi. Sosislerin içine yerleştirilen ilaçlar, köpekleri uyuz, pire, kene gibi dış parazitlere ve şerit ile kelebek gibi iç parazitlere karşı koruyarak sağlıklı kalmalarını temin edecek.