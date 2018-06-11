Osmangazi’den Üsküp’te Kadir Gecesi programı

Makedonya’da yaşayan Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve ‘Bin aydan daha hayırlı olan’ Kadir Gecesi’nde camileri doldurdu.

Osmanlı padişahları Yavuz Sultan Selim’in ve 2. Bayezid’in vezir-i azamı Mustafa Paşa tarafından 1492 yılında yaptırılan ve Üsküp’teki İslam mimarisi eserlerin en güzel örneklerinden biri olan Mustafa Paşa Camii’nde düzenlenen Kadir Gecesi programına Üsküplü Müslümanlar büyük ilgi gösterdi. Kadir Gecesi programına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Osmangazi İlçe Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Çekirge 1. Murad Hüdavendigar Camii İmam Hatibi Adnan Konuş ve Mihraplı Camii İmam Hatibi Hasan Akdağoğlu ile Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili ve Üsküp’teki camilerde görev yapan imam hatipler katıldı.

Tarihi atmosferde düzenlenen Kadir Gecesi programı Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı. Bursa’dan gelen imam hatipler ile Üsküp’teki camilerde görev yapan imam hatipler Türkçe ve Arnavutça olarak ilahiler ve kasideler okudu. Camide gece boyunca, dualar edildi, eller semaya açıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı konuşmada, “Tüm İslam alemi, Kadir Gecesi’nin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor. Bugün Üsküp’teki Müslüman kardeşlerimiz ile Kadir Gecesi gibi güzel bir günde bir araya geldik. Bizler Osmangazi Belediyesi olarak kardeş belediyelerimiz vasıtasıyla birçok ülkede ve şehirde bulunuyoruz. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu her yerde yaşıyoruz. Daha önce Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde Kadir Gecesi programları düzenledik ve Türkiye’den göç ederek o coğrafyaya giden kardeşlerimiz ile bu özel gecenin heyecanını yaşadık. Bugün de Üsküp’te bu heyecanı yaşıyoruz. Üsküp’ten tüm İslam alemine selamlar gönderiyoruz. Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun” dedi.

Osmangazi İlçe Müftüsü Lütfü İmamoğlu da, Kadir Gecesi’nin anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaparak Kadir Gecesi’nin tüm İslam alemi için mübarek olmasını diledi. Başkan Dündar, Kadir Gecesi programı sonunda cemaate Kuran-ı Kerim hediye etti.