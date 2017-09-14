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14 Eylül 2017 14:45

Osmangazi’den vatandaşlara çorba ikramı

Osmangazi Belediyesi, 2 yıldır aralıksız olarak haftanın 6 günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere çorba dağıtıyor.

Osmangazi’den vatandaşlara çorba ikramı

14 Eylül 2017 14:45


Soğanlı Kültür Merkezi ile Somuncu Baba Evi ve Fırını Kültür Merkezi’nde verilen hizmete vatandaşlardan talep oldukça yüksek. Vatandaşa hijyenik ortamlarda ücretsiz çorba ve ekmek ikramı yapan Osmangazi Belediyesi, ihtiyaç sahipleriyle birlikte bölgedeki esnafa da aynı hizmeti sunuyor.


Çorba dağıtım hizmeti, pazar günleri hariç haftanın altı günü yaklaşık 150 kişiye Soğanlı Kültür Merkezi’nde sabah ve öğlen olmak üzere iki öğün ücretsiz olarak dağıtılıyor. Somuncu Baba Evi ve Fırını Kültür Merkezi’nde de pazartesi günleri hariç haftanın altı günü ekmek ve çorba dağıtımı yapılıyor. İki bölgede de yapılan dağıtımlarda günlük olarak yaklaşık 400 vatandaşa çorba dağıtımı gerçekleştiriliyor.


Osmangazi Belediyesi tarafından ilçede belirlenen iki farklı noktada vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Her gün iki farklı noktamızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çorba dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çorba dağıtımına güne erken başlayan esnafımız, işçimiz ve bölgede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gören bu uygulamamızı yıllardır devam ettiriyoruz. Her gün çok sayıda kişiye sabah ve öğle vakti sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Bu ikramları sadece dağıtmıyoruz, vatandaşlarımızın rahatça yiyebilmeleri için kapalı ve temiz bir ortamda ikramlarımızı yapıyoruz” diye konuştu.




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