Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 13:20

Osmangazi’den velilere seminer

Osmangazi Belediyesi ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından düzenlenen seminerde, velilere çocukları sağlıklı bir şekilde okula uyum sürecini hazırlamaları konusunda bilgiler verildi.

Osmangazi’den velilere seminer

08 Eylül 2018 13:20


Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘‘Çocuğum Okula Hazır mı?’’ konulu seminere Bursa’nın çeşitli bölgelerinden birçok vatandaş iştirak etti. Sohbet havasında geçen seminerde ailelere çocuk gelişimi hakkında bilgiler veren Uzman Psikolojik Danışman Gönül Hazneci, ailelerin hangi konulara dikkat etmesi gerektiğini ve çocukların eğitim-öğretim hayatının ilk önce evde başladığını belirtti. Seminer, gün boyu soru cevap şeklinde devam etti.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da geleceği emanet edeceğimiz çocukların eğitiminin büyük önem arz ettiğini belirterek, “İşletmeler Müdürlüğümüz ev sahipliğinde gerçekleşen seminerde, velilerimize çocuklarının sosyal ve ruhî gelişimleri konusunda bilgiler sunuldu. Eğitim öğretim dönemi başlamadan önce düzenlenen seminerin çocuklarımıza ve velilerimize faydalı olmasını temenni ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç