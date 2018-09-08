Osmangazi’den velilere seminer

Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘‘Çocuğum Okula Hazır mı?’’ konulu seminere Bursa’nın çeşitli bölgelerinden birçok vatandaş iştirak etti. Sohbet havasında geçen seminerde ailelere çocuk gelişimi hakkında bilgiler veren Uzman Psikolojik Danışman Gönül Hazneci, ailelerin hangi konulara dikkat etmesi gerektiğini ve çocukların eğitim-öğretim hayatının ilk önce evde başladığını belirtti. Seminer, gün boyu soru cevap şeklinde devam etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da geleceği emanet edeceğimiz çocukların eğitiminin büyük önem arz ettiğini belirterek, “İşletmeler Müdürlüğümüz ev sahipliğinde gerçekleşen seminerde, velilerimize çocuklarının sosyal ve ruhî gelişimleri konusunda bilgiler sunuldu. Eğitim öğretim dönemi başlamadan önce düzenlenen seminerin çocuklarımıza ve velilerimize faydalı olmasını temenni ediyorum” dedi.