Osmangazi’den ‘yaz tiyatro okulu’

17-25 yaş ve üstü gruplar için düzenlenen ve büyük ilgi gören kış dönemi eğitimlerini ‘Komşu Köyün Delisi’ ve ‘İlk Göz Ağrısı’ oyunlarıyla tamamlayan tiyatro okulunda, yaz boyunca 8-11 yaş aralığındaki çocuklara tiyatro dersi verilecek. Açılan tiyatro okulu hakkında bilgi veren Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kenan Kır, Soğanlı Kültür Merkezi’nde 17 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak kurslarda, öğrencilere tiyatroyu sevdirecek dersler verileceğini belirtti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kenan Kır, “Çocuklarımızın yaz boyunca tiyatro aracılığıyla hoş vakit geçirmesini, eğlenerek öğrenmesini ve kendilerini keşfetmesini hedefliyoruz. Maksadımız başta çocuklarımızın yaz tatilinde sanatla tanışmalarını sağlamak, onlara tiyatroyu sevdirmek. Kursa katılan çocuklarımıza, belediyemiz bünyesindeki Tiyatro Kulübü hocalarımız sahne bilgisi, rol ve mimik, beden dili gibi konularda bilgiler verecek” dedi.