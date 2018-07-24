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24 Temmuz 2018 13:49

Osmangazili atıcıdan altın madalya

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcularından Beyza Duman, Havalı ve Ateşli Silahlar Milli Takım Seçme Yarışması’nda elde ettiği dereceler ile göz doldurdu.

Osmangazili atıcıdan altın madalya

24 Temmuz 2018 13:49


Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Havalı ve Ateşli Silahlar Milli Takım Seçme Yarışması sona erdi. Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen müsabakaya, Türkiye’de faaliyet gösteren kulüplerden toplam 387 sporcu iştirak etti. Kıyasıya mücadeleye sahne olan seçmelere, Osmangazi Belediyespor’un başarılı sporcusu damga vurdu. Yıldız bayanlar havalı tüfek kategorisinde ter döken Osmangazili Beyza Duman, 402.1 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar poligonda fırtına gibi esen sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.




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