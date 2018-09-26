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Osmangazili atıcıdan altın madalya

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcularından Oktay Çivi, Trap Güz Kupasında üstün performans sergileyerek altın madalyanın sahibi oldu.


Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Trap Güz Kupası, Bursa'da düzenlendi. Bursa'nın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli kulüplerinden toplam 102 sporcunun madalya mücadelesi verdiği yarış renkli görüntülere sahne oldu. İki gün süren yarışta büyük erkekler kategorisinde poligonda ter döken Osmangazili Oktay Çivi rakiplerini tek tek yenerek, birincilik kürsüsüne çıktı. Aynı zamanda yıl boyu yapılan yarışmalar toplamında genel klasmanda da birincilik başarısı elde eden Çivi, ulusal ligde mücadele etmeye hak kazandı.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'yı en iyi şekilde temsil eden sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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