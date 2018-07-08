Osmangazili Atıcılar Bursa’da boy gösterecek

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Trap Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, Bursa’da düzenlenecek. Olimpik Trap ve Skeet Poligonu’nda gerçekleşecek şampiyonaya Türkiye’de faaliyet gösteren birçok kulüp ile birlikte yaklaşık 30 takım katılım sağlayacak. 13-15 Temmuz tarihleri arasında kıyasıya mücadeleye sahne olacak şampiyonada Osmangazili Mehmet Duman, Oktay Çivi, Hüsrev Kahraman birinci takım olarak, Ayhan Anbarcılar, Bora Anbarcılar ve Ahmet Karul ise ikinci takım olarak mücadele edecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’yı en iyi şekilde temsil edecek olan Osmangazili sporculara ve antrenörüne başarılar diledi.