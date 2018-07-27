Osmangazili atıcılar rakip tanımıyor

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Trap 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Kupası, Bursa’da düzenlendi. Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Demirtaş Atıcılık ve Trap Tesisleri’nde gerçekleşen müsabakaya, 88 sporcu katıldı. Büyük erkek, genç erkek ve büyük bayan kategorilerinde kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışlar iki gün sürdü. İstanbul, Aydın, Tekirdağ’dan çeşitli kulüplerin poligonda ter döktüğü müsabakada Osmangazili Oktay Çivi, 109 puan ile rakiplerini tek tek yenerek genel klasmanda birincilik başarısını elde etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Oktay Çivi ve antrenörü Armağan Anbarcılar’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Anbarcılar, 20 Eylülde yine Bursa’da düzenlenecek yarışın üçüncü ayağında liderliği koruyarak ulusal lige yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.