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23 Haziran 2017 12:25

Osmangazili Atletler Balkan Şampiyonası’nda

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun (TAF) faaliyet programında yer alan Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Gençler Atletizm Şampiyonası’nda Osmangazi Belediyespor sporcusu Tuğba Yeni heptatlon, Merve Ertek ise çekiç atma branşında madalya kazanarak Romanya’da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Osmangazili Atletler Balkan Şampiyonası’nda

23 Haziran 2017 12:25


Bolu’da düzenlenen Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Gençler Atletizm Şampiyonası’na 38 ilden 150 kadın, 217 erkek olmak üzere 367 sporcu katıldı. Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcusu Tuğba Yeni, heptatlon (yedili yarış) branşında Türkiye ikincisi oldu. Osmangazi Belediyespor’un bir diğer başarılı atleti Merve Ertek ise çekiç atma branşında Türkiye üçüncüsü oldu. Her iki sporcu da 1-2 Temmuz tarihlerinde Romanya’nın Piteşti kentinde düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecekler.




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