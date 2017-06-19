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19 Haziran 2017 13:04

Osmangazili atletler ışık saçtı

Osmangazili atletler, Turkcell Türkiye Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle gelecek için umut saçtı.

Osmangazili atletler ışık saçtı

19 Haziran 2017 13:04


Türkiye’nin yakın gelecekteki elit atletlerini çıkaran Turkcell Türkiye Yıldızlar Atletizm Şampiyonası, Ankara Naili Moran Atletizm Pisti’nde 17-18 Haziran tarihlerinde yapıldı. Şampiyona, erkekler ve kızlarda bayrak yarışları da dahil olmak üzere toplam 42 dalda gerçekleşti. 18 yaş altındaki toplam 660 atletin katıldığı şampiyonada, Osmangazi Belediyespor’dan 10 sporcu mücadele etti.


Osmangazili atlet Berke Akçam, Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda 400 metre kategorisinde Türkiye üçüncüsü, Seda Albayrak Çoklu Branşlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü, Leyla Yanardağ Yıldızlar Üçüncü Kademe kategorisinde Türkiye şampiyonu olmuştur. Ayrıca Berkay Vural, 800 metreyi 1.59 koşarak Tohm barajını geçti.




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