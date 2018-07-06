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06 Temmuz 2018 11:27

Osmangazili atletler ışık saçtı

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Bursa’da düzenlenen Naili Moran Yaş Gurupları İl Seçmelerinde 3 altın, 7 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

Osmangazili atletler ışık saçtı

06 Temmuz 2018 11:27


Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Naili Moran Yaş Gurupları İl Seçmelerine, çeşitli kulüplerden toplam 80 sporcu katıldı. Atıcılar Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen seçmelerde 2003-2004-2005 ve 2006 doğumlu sporcular koşu, atma, atlamak olmak üzere 3 farklı kategoride ter döktü. Kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakada Osmangazi Belediyespor’un başarılı atletleri gösterdikleri üstün performans ile göz doldurdu. Uzun atlama kategorisinde piste çıkan Osmangazili Ahmet Yiğit Akkalay ve Ayetullah Demir birinci olurken Kemal Alan, Eylem Kalkan, Ayşenur Erken ikincilik, Yasin Yılmaz ise üçüncülük başarısını elde etti.


Yüksek atlama kategorisinde mücadele eden Ahmet Yiğit Akkalay birinci, Eylem Kalkan, Ebubekir Erdoğan ikinci, Emre Kaan Fırıncı üçüncü oldu. Bunun yanı sıra başarılı atletler Ayetullah Demir 200 metre kategorisinde ikincilik, Ayşenur Erken 100 metre kategorisinde ikincilik ve üç adım atlama kategorisinde üçüncülük kürsüsüne çıktı.




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