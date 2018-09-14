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Osmangazili atletler yeni sezona hazır

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına başladı.


Kadrosunu alt yapıdan yetiştirdiği sporcular ile güçlendiren Osmangazi Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Başantrenör Abdurrahman Deriş yönetiminde başladı. Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu'nda yapılan sezonun ilk antrenmanında Osmangazili atletler, kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Lig boyunca U14, U16, U18 ve U20 yaş gurupları ile 100 metre, üç adım atlama, gülle atma gibi birçok kategoride pistte ter dökecek Osmangazi Belediyespor, haftanın beş günü antrenmanlarına aralıksız devam edecek.


Antrenmanların oldukça verimli geçtiğini belirten Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı Başantrenörü Abdurrahman Deriş ‘‘Alt yapıdan yetişen 200 sporcumuz ile ulusal ve uluslararası başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Bizler için en önemlisi güzel bir uyum yakalayıp, gerçek bir takım olabilmek. Sporcularımızın iyi bir sezon geçirmelerini temenni ediyor ve başarılar diliyorum'' diye konuştu.

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