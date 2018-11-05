Osmangazili atletlerin şampiyonluk sevinci

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun büyük önem verdiği alt yapı projesi olan Bölgesel Kros Ligi'nin ikinci kademesinde Osmangazi Belediyespor, şampiyonluk sevinci yaşadı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) işbirliğiyle bu yıl 15 farklı bölgede gerçekleşen Bölgesel Kros Ligi ikinci kademesine yaklaşık 1200 atlet katıldı. Kocaeli'de düzenlenen müsabakada ter döken Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcuları, gösterdikleri üstün performans ile göz doldurdu. Kızlarda U16, erkeklerde ise U18 kategorisinde pistte fırtına estiren Osmangazili atletler rakiplerini tek tek yenerek, takım halinde birinci oldu. Son dönemde elde ettikleri dereceler ile atletizm branşında büyük bir ivme yakalayan Osmangazi Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, spora ve sporcuya yaptıkları yatırımlara devam edeceklerini belirterek, şampiyonluk yaşayan sporcuları tebrik etti.