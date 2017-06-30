Osmangazili badmintoncular Avrupa şampiyonu

Grup maçlarında Portekiz’i 4-1, Fransa’yı 4-1, Almanya’yı 5-0 mağlup eden Osmangazi’li badmintoncular, grup birinciliğinin ardından yarı finalde geçen sene final maçında karşılaştıkları Polonya’yı 3-0 yenerek final maçı oynamaya hak kazandı. Finalde gösterdikleri üstün performans ile Norveç’i de 3-0 mağlup eden Osmangazili sporcular, üçüncü kez üst üste Avrupa Şampiyonluğu’nu kazanarak Türkiye’nin gururu oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Avrupa şampiyonu olan sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.