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30 Haziran 2017 12:00

Osmangazili badmintoncular Avrupa şampiyonu

Slovenya’nın Ljubljana şehrinde 27-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Üniversiteler Arası Badminton Şampiyonası’nda Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcularından oluşan Uludağ Üniversitesi Badminton Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

Osmangazili badmintoncular Avrupa şampiyonu

30 Haziran 2017 12:00


Grup maçlarında Portekiz’i 4-1, Fransa’yı 4-1, Almanya’yı 5-0 mağlup eden Osmangazi’li badmintoncular, grup birinciliğinin ardından yarı finalde geçen sene final maçında karşılaştıkları Polonya’yı 3-0 yenerek final maçı oynamaya hak kazandı. Finalde gösterdikleri üstün performans ile Norveç’i de 3-0 mağlup eden Osmangazili sporcular, üçüncü kez üst üste Avrupa Şampiyonluğu’nu kazanarak Türkiye’nin gururu oldu.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Avrupa şampiyonu olan sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.




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