Osmangazili badmintonculardan başkent çıkarması

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası 12-16 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da düzenlendi. Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde gerçekleşen şampiyonaya 177 kulüpten toplam 636 sporcu katıldı. Tek erkekler kategorisinde raket sallayan Osmangazili badmintoncu Berkay Çiçen üçüncü olurken, tek bayanlar kategorisinde de Betül Söner ikinci oldu.

Bunun yanı sıra çift erkekler kategorisinde kıyasıya mücadele eden Berkay Çiçen ve Tayfun Taşdemir ikilisi üçüncülük başarısı elde etti. Şampiyona sonunda dereceye giren Osmangazili badmintoncular takım olarak ikincilik başarısını elde ederek Ağustos ayında Ankara’da düzenlenecek 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası ve Bulgaristan’ın Pazarcık kentinde gerçekleşecek Uluslararası Gençler Turnuvası’na katılmaya hak kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ülkemizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek Osmangazili başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamı diledi.