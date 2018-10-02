Osmangazili badmintonculardan bronz madalya

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları Emre Mutlu ve Veysel Taşdemir, 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlendi. 4 gün süren müsabakada 181 kulüpten toplam 565 sporcu madalya mücadelesi verdi. Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketleri Emre Mutlu ve Veysel Taşdemir, çift erkekler kategorisinde üçüncülük başarısı elde etti.

Badminton branşında son dönemde alınan dereceler ile büyük bir ivme yakaladıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Badminton Takımı sporcularımız, milli takım adı altında forma giyerek, hem ülkemizi hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil ediyor. Sporcu ve antrenörlerimizi yürekten kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.