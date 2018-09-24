Osmangazili badmintonculardan çifte mutluluk

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası, Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sona erdi.

4 gün boyunca devam eden turnuvada Osmangazili badmintoncuların yer aldığı toplam 173 milli sporcu madalya mücadelesi verdi. Tek bayanlar kategorisinde raket sallayan Osmangazili Ayça Özgür birinci oldu. Tek erkekler kategorisinde boy gösteren Semih Gülmez de altın madalyanın sahibi oldu.

Gerek spor yatırımları gerekse sporcuların elde ettiği başarılarla Bursa'da sporun markası olduklarını vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Alt yapımızda yetişen sporcularımızın elde ettikleri dereceler bizler için oldukça önemli. Sporcularımızı ve antrenörlerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.