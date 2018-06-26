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26 Haziran 2018 16:28

Osmangazili güreşçiler dolu dizgin

Osmangazi Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, 11-13 Yaş Minikler Serbest Güreş Müsabakaları’nda aldıkları derecelerle göz doldurdu.

Osmangazili güreşçiler dolu dizgin

26 Haziran 2018 16:28


Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye 11-13 Yaş Minikler Serbest Güreş Müsabakaları İzmir’de düzenlendi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan turnuvaya 27 il olmak üzere toplam 414 sporcu katılım sağladı. Türkiye’de faaliyet gösteren birçok kulübün bulunduğu müsabakada gelecekte milli takım formasını giymeyi hedefleyen güreşçilerin mücadeleleri izleyicilerden tam not aldı. Osmangazi Belediyespor adına mindere çıkan Çınar Töre, İlhan Öztürk ve Kasım Çerimgül sergiledikleri üstün performans ile Ağustos ayında Ankara’da düzenlenecek 11-13 Yaş Minikler Türkiye Şampiyonası biletini kaptı.


Elde ettikleri dereceden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Altyapıdan yetişen minik çocuklarımız ile bu tür başarılar elde etmek bizleri onurlandırıyor. Bizleri gelecek için umutlandıran tüm sporcularımı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.




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