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15 Mayıs 2018 10:36

Osmangazili hentbolculardan galibiyet serisi

Osmangazi Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, kendi sahasında oynadığı karşılaşmada Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü’nü 33-30 skorla mağlup etti.

Osmangazili hentbolculardan galibiyet serisi

15 Mayıs 2018 10:36


Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin 25. hafta mücadelesinde Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü’nü konuk eden Osmangazi Belediyespor, önemli bir galibiyete imza attı. Dikkaldırım Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım arka arkaya sayılar bulurken, devrenin sonlarına doğru savunmadaki direnci arttıran Osmangazili hentbolcular, 16-15 skorla üstünlük sağladı.


İzmir bölgesi hakemleri Sibel Erdoğan ve Sema Türkan ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ikinci yarısında hem savunma hem hücumda üstünlüğü elden bırakmayan Osmangazili hentbolcular, son saniyelerde bulduğu sayılar ile karşılaşmayı 33-30 skorla galibiyetle tamamladı.


Bu sezon oynamış olduğu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik ile puan cetvelinde 11. sırada yerini alan Osmangazi Belediyespor, Süper Gençler Ligi’nden gelen 2 puanla Süper Lig’de kalmayı garantiledi.




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