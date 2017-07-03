Osmangazili Judocu, Avrupa üçüncüsü oldu

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası, 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Litvanya’nın Kaunas kentinde düzenlendi. Şampiyonada 50 kilogramda mindere çıkan Osmangazi Belediyespor judocusu Abdülaziz Kara, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Organizasyonda Milli Takım sporcularından Mihraç Akkuş 55 kilogram’da, Mert Şişmanlar ise 81 kilogram’da Avrupa birincisi olurken, Ejder Toktay da 50 kilogramda üçüncülüğü elde etti. Türkiye’nin erkeklerde toplamda 2 altın ve 2 bronz madalya kazandığı şampiyonada Kadın Milli Takımı ise beşinci oldu. Elde edilen sonuçlar 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde madalya umutlarını da artırdı.