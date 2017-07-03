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03 Temmuz 2017 10:17

Osmangazili Judocu, Avrupa üçüncüsü oldu

Litvanya’nın Kaunas kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda Osmangazi Belediyespor sporcusu Abdülaziz Kara, Avrupa üçüncüsü oldu.

Osmangazili Judocu, Avrupa üçüncüsü oldu

03 Temmuz 2017 10:17


Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası, 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Litvanya’nın Kaunas kentinde düzenlendi. Şampiyonada 50 kilogramda mindere çıkan Osmangazi Belediyespor judocusu Abdülaziz Kara, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Organizasyonda Milli Takım sporcularından Mihraç Akkuş 55 kilogram’da, Mert Şişmanlar ise 81 kilogram’da Avrupa birincisi olurken, Ejder Toktay da 50 kilogramda üçüncülüğü elde etti. Türkiye’nin erkeklerde toplamda 2 altın ve 2 bronz madalya kazandığı şampiyonada Kadın Milli Takımı ise beşinci oldu. Elde edilen sonuçlar 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde madalya umutlarını da artırdı.




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