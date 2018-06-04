Osmangazili judocu Balkan şampiyonu oldu

Balkan Judo Birliği (BJU) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Balkan Şampiyonası, Bosna Hersek’in Bihaç kentinde yapıldı. Türkiye’nin yanı sıra çeşitli Balkan ülkelerinin katılım sağladığı şampiyonanın ilk gününde, Osmangazili judocu Abdülaziz Kara aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Erkekler 60 kilogramda tatamiye çıkan Abdülaziz Kara rakiplerini tek tek yenerek final karşılaşmasının biletini aldı. Rakibi Enes Uysal ile arasındaki mücadelede üstün bir performans sergileyen Kara, altın skordaki waza-ari puanıyla şampiyonluğa ulaştı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak birçok branşta ulusal ve uluslararası dereceler elde ediyoruz. Bizler için büyük önem taşıyan Ümitler Balkan Şampiyonası’nda şampiyonluk sevincini yaşatan Abdülaziz Kara ve antrenörünü tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.