Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 12:44

Osmangazili judocu Balkan üçüncüsü

Makedonya’nın Üsküp şehrinde düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası’nda Milli Takım formasıyla mücadele eden Osmangazi Belediyespor Kulübü Judo Takımı Sporcusu Damla Çalışkan, üçüncü oldu.

Osmangazili judocu Balkan üçüncüsü

16 Eylül 2017 12:44


Sırbistan, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya gibi Balkan ülkelerinden toplam 200 sporcunun katıldığı Büyükler Balkan Judo Şampiyonası’nda 10 sporcu ile mücadele eden Türk Milli Takımı, 4 altın, bir gümüş ve 7 bronz madalya ile Balkan ikincisi oldu. Şampiyonada Milli Takım adına mücadele eden Osmangazi Belediyespor Kulübü Judo Takımı Sporcusu Damla Çalışkan, ferdi müsabakalarda 52 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Büyükler Balkan Judo Şampiyonası’nda üçüncü olan Damla Çalışkan ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik ederek, “Osmangazi Belediyesi olarak spora ve sporcuya çık ciddi yatırımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Damla’nın bu başarısı, yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi. Türk Bayrağı’nı göndere çektirerek bize bu gururu yaşatan sporcumuzu ve hocalarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç