Osmangazili judocu Balkan üçüncüsü

Sırbistan, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya gibi Balkan ülkelerinden toplam 200 sporcunun katıldığı Büyükler Balkan Judo Şampiyonası’nda 10 sporcu ile mücadele eden Türk Milli Takımı, 4 altın, bir gümüş ve 7 bronz madalya ile Balkan ikincisi oldu. Şampiyonada Milli Takım adına mücadele eden Osmangazi Belediyespor Kulübü Judo Takımı Sporcusu Damla Çalışkan, ferdi müsabakalarda 52 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Büyükler Balkan Judo Şampiyonası’nda üçüncü olan Damla Çalışkan ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik ederek, “Osmangazi Belediyesi olarak spora ve sporcuya çık ciddi yatırımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Damla’nın bu başarısı, yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi. Türk Bayrağı’nı göndere çektirerek bize bu gururu yaşatan sporcumuzu ve hocalarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.