Osmangazili judocular madalya peşinde

Lig müsabakalarında 36 sporcusu ile mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Süper Lig ve Ümitler Mix 1. Lig Müsabakaları 16 Kasım'da Bilecik'te yapılacak. İki gün sürecek müsabakaya 16 kulüpten yaklaşık 900 sporcu katılacak. Spor Toto Süper Lig bayanlar kategorisinde 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 kilogramda, erkekler kategorisinde 60, 66, 73, 81, 90, 100 ve +100 kilogramda boy gösterecek Osmangazi Belediyespor, Bursa'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra Ümitler Mix 1. Ligi'nde de rakipleriyle karşılaşacak Osmangazili judocular, bayanlarda 44, 52, 63, +63, erkeklerde ise 55, 66, 81, +81 kilogramda tatamiye çıkacak.

Alt yapıda yetişen sporcularıyla kendilerine inandıklarını belirten Osmangazi Belediyespor Judo Takımı Başantrenörü Muammer Çalışkan, “Haftanın 6 günü Dikkaldırım Spor Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz özel antrenman programlarımız ile müsabakalara hazırlanıyoruz. İnşallah en iyi dereceleri elde edip, Ankara'da gerçekleştirilecek müsabakalara gitmeye hak kazanacağız” dedi.