Osmangazili judoculardan 6 madalya

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası, Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda açılış seremonisinin ardından start aldı. Türkiye’de faaliyet gösteren 27 üniversiteden toplam 45 takım kıyasıya madalya mücadelesi verdi. Üç gün boyunca devam eden şampiyonada Uludağ Üniversitesi adına 52 kilogramda mücadele eden Osmangazili judocu Damla Çalışkan birinci olurken, 60 kilogramda Burak Çelik ikinci oldu.

Bunun yanı sıra Bülent Ecevit Üniversitesi adına 66 kilogramda ter döken Osmangazili Uğurcan Zehir birinci, 60 kilogramda Oğuzhan Karaca üçüncü oldu. Balıkesir Üniversitesi adına 73 kilogramda tatamiye çıkan Uğur Sarıkaya birinci, 100 kilogramda ise Hasan Arıcı ikincilik başarısını elde etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dereceye giren sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.