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18 Mayıs 2018 14:15

Osmangazili kaleci milli takım yolcusu

Osmangazi Belediyespor Bayan Hentbol Takımı’nın başarılı kalecisi Yaren Berfe Göker, A Milli Bayan Hentbol Takımı’nın Amasya kampına davet edildi.

Osmangazili kaleci milli takım yolcusu

18 Mayıs 2018 14:15


2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Gurubu Maçları ve Akdeniz Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Bayan Hentbol Takımı’nın aday kadrosuna çağrılan Yaren Berfe Göker, 24 Mayıs’ta Amasya’da gerçekleşecek Ay-yıldızlı ekibin kampına katılacak. Başantrenör Birol Ünsal ve Kıvanç Özcan eşliğinde gerçekleşecek kampta Osmangazili hentbolcu, kaleci mevkiinde Bursa’yı temsil edecek.


Birinci etap kamp çalışmalarına başlayacak milliler, 2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nun 5. maçında evinde İspanya ile karşılaştıktan sonra 2 Haziran’da Almanya’ya konuk olacak. 3 Haziran’da yurda dönecek olan Ay-yıldızlı ekip, 21 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında İspanya’da düzenlenecek Akdeniz Oyunları için ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.




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