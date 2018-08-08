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08 Ağustos 2018 14:54

Osmangazili kulaçlar göz doldurdu

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, Ulusal Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda elde ettikleri dereceler ile 1 altın ve 4 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Osmangazili kulaçlar göz doldurdu

08 Ağustos 2018 14:54


Ulusal Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası, Kocaeli’de düzenlendi. Değirmendere Çınarcık Meydanı sahilinde 10 ayrı kategoride gerçekleşen müsabakaya Türkiye’nin çeşitli illerinden toplam 340 sporcu iştirak etti. Bu yıl 13’ncüsü gerçekleştirilen şampiyonaya Osmangazi Belediyespor’un başarılı kulaçları damga vurdu. Kendi yaş gruplarında kıyasıya mücadele eden Osmangazili yüzücü Aslı Atasoy birinci oldu. Bunun yanı sıra Azra Aksu, Miray Akgün, Nurcan Yıldız ve Serhat Mehmetalioğlu rakiplerini tek tek yenerek ikincilik kürsüsüne çıktı. Şampiyona sonunda dereceye giren başarılı sporculara madalyaları protokol tarafından takdim edildi. Ayrıca bütün kategorilerde bay-bayan gruplarında birinci olanlara 500 ile 250 arasında, ikinci olanlara 300 ile 150 arasında, üçüncü olanlara ise 200 ile 100 TL arasında para ödülü verildi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’yı en iyi şekilde temsil eden sporcuları tebrik ederek, “Spora ve sporcuya destek vererek Türk sporuna katkı sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Son dönemde açık su branşında da alınan dereceler, bu çalışmalarımızın meyvesini aldığımızı gösteriyor. Bursa’yı ve Osmangazi’yi en iyi şekilde temsil etmeyi başaran bütün sporcu ve antrenörlerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.




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