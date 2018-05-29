Osmangazili minik hentbolcular dolu dizgin

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Minik Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları, Dikkaldırım Spor Salonu’nda açılış seremonisinin ardından başladı. 3 hafta boyunca devam edecek müsabakaya Bursa’nın çeşitli kulüplerinden birçok sporcu katılım sağladı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakanın ilk haftasında Mudanya Belediyespor ile karşılaşan Osmangazili hentbolcular 34-1 skorla farklı yendi. Elde ettikleri derecelerle il sıralamasında yer almak isteyen minik hentbolcular, 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Alanya’da düzenlenecek, Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Bursa’yı temsil etmeyi hedefliyor.

Osmangazi Belediyespor Hentbol Akademi Antrenörü Cengiz İsmail Mehmet, “Kurmuş olduğumuz hentbol akademide gelecek için yatırım yapıyoruz. 3 Haziran saat 14.00’da Bosch Spor Kulübü ile evimizde oynayacağımız maça tüm sporseverleri davet ediyorum” dedi.