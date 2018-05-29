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29 Mayıs 2018 13:58

Osmangazili minik hentbolcular dolu dizgin

Osmangazi Belediyespor Kulübü Hentbol Akademi sporcuları, Bursa’da düzenlenen Minik Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları’nda elde ettikleri derecelerle göz doldurdu.

Osmangazili minik hentbolcular dolu dizgin

29 Mayıs 2018 13:58


Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Minik Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları, Dikkaldırım Spor Salonu’nda açılış seremonisinin ardından başladı. 3 hafta boyunca devam edecek müsabakaya Bursa’nın çeşitli kulüplerinden birçok sporcu katılım sağladı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakanın ilk haftasında Mudanya Belediyespor ile karşılaşan Osmangazili hentbolcular 34-1 skorla farklı yendi. Elde ettikleri derecelerle il sıralamasında yer almak isteyen minik hentbolcular, 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Alanya’da düzenlenecek, Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Bursa’yı temsil etmeyi hedefliyor.


Osmangazi Belediyespor Hentbol Akademi Antrenörü Cengiz İsmail Mehmet, “Kurmuş olduğumuz hentbol akademide gelecek için yatırım yapıyoruz. 3 Haziran saat 14.00’da Bosch Spor Kulübü ile evimizde oynayacağımız maça tüm sporseverleri davet ediyorum” dedi.




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